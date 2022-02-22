Великобритания вводит серьезные санкции против России: детали

В списке оказались братья Ротенберги и Тимченко.

Великобритания заявила о введении санкций против пяти российских банков и некоторых чиновников из окружения Владимира Путина из-за того, что Россия признала "независимость" оккупированных регионов на востоке Украины.

Как передает BBC, с соответствующим заявлением выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Известно, что под санкции Великобритании попали следующие банки: "Россия", Индустриальный Сбербанк, "Генбанк", "Промсвязьбанк" и банк "Черное море".

Что касается персональных санкций, то они были введены против Геннадия Тимченко — российского предпринимателя, владеющего компанией Volga Group и председателя Экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты. Также в список санкций попали братья Ротенберги — Роман, совладелец и член совета директоров СМП Банка и вице-президент Федерации дзюдо России; и Аркадий – российский миллиардер, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.

Известно, что им будет запрещен въезд в Великобританию и заморожен все активы, которыми российские предприниматели владели.

Напомним, что удар по России уже нанесла Германия, остановившая процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2". О санкционной поддержке Украины также объявили в Белом доме.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что санкции против РФ должны включать полную остановку сертификации "Северного потока-2".