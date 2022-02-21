Укр

Путина и его Совбез поймали на лжи: что накопали в сети

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Ярослав Жаренов Ярослав Жаренов
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Россиян снова обвели вокруг пальца, устроив цирк с "прямой трансляцией" заседания Совбеза РФ Новость обновлена 21 февраля 2022, 18:56
Россиян снова обвели вокруг пальца, устроив цирк с "прямой трансляцией" заседания Совбеза РФ

Наблюдательные украинцы узрели странности в записи важнейшего для Украины заседания

Заседание Совета безопасности РФ, на котором рассмотрели вопрос признания так называемых "ДНР" и "ЛНР", стало топ-темой понедельника. На самой встрече правящей российской верхушки звучали различного рода заявления относительно Украины, Запада и угрозам РФ.

Собрание якобы проходило в прямом эфире, однако пользователи соцсети заметили, что видео, вероятно, показывали в записи.

В частности, на руке министра обороны РФ Сергея Шойгу часы показывали примерно 12:47, хотя в Москве на время трансляции было уже около 18:00.

Зрителям, очевидно, подсунули готовую запись
Зрителям, очевидно, подсунули готовую запись

Обратили внимание и на поведение президента РФ Владимира Путина, который и вовсе снял часы и отложил их в сторону, циферблатом повернув к себе.

Путин решил не показывать, который час показывает циферблат его часов
Путин решил не показывать, который час показывает циферблат его часов

Напомним, на заседании Совбеза всех его участников отсадили на солидном расстоянии от Путина. Как известно, чиновники и все персоны, контактирующие с президентом РФ, сейчас проходят дополнительные проверки перед непосредственно встречей.

Участники заседания в единогласном порыве заявляли о необходимости признания "ЛНР" и "ДНР", о провокациях с украинской стороны и озвучивали другие пропагандистские штампы. При этом глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин проговорился о планах присоединения оккупированных частей Донбасса к России. Решение по вопросу "независимости" псевдореспублик Путин пообещал принять в понедельник, 21 февраля.

Как сообщал "Телеграф", за последние несколько дней количество провокаций в зоне ООС резко увеличилось. По украинским позициям боевики стреляют, в том числе, из жилых районов, надеясь на ответный огонь ВСУ. В информационной среде увеличилось количество фейков и бездоказательных обвинений в адрес Киева. Только в понедельник Россия обвинила Украину в обстреле "наблюдательного пункта" ФСБ на территории РФ, который больше походил на сарай, а затем сообщила о прорыве таинственной группы диверсантов в Ростовскую область, на подмогу которым через госграницу якобы даже заезжала украинская бронетехника. Украина все обвинения отвергает, демонстрируя открытость и призывая Запад к давлению на РФ.

Теги:
#Сергей Шойгу #Владимир Путин #Совбез РФ
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