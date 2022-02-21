Путина и его Совбез поймали на лжи: что накопали в сети

Наблюдательные украинцы узрели странности в записи важнейшего для Украины заседания

Заседание Совета безопасности РФ, на котором рассмотрели вопрос признания так называемых "ДНР" и "ЛНР", стало топ-темой понедельника. На самой встрече правящей российской верхушки звучали различного рода заявления относительно Украины, Запада и угрозам РФ.

Собрание якобы проходило в прямом эфире, однако пользователи соцсети заметили, что видео, вероятно, показывали в записи.

В частности, на руке министра обороны РФ Сергея Шойгу часы показывали примерно 12:47, хотя в Москве на время трансляции было уже около 18:00.

Зрителям, очевидно, подсунули готовую запись

Обратили внимание и на поведение президента РФ Владимира Путина, который и вовсе снял часы и отложил их в сторону, циферблатом повернув к себе.

Путин решил не показывать, который час показывает циферблат его часов

Напомним, на заседании Совбеза всех его участников отсадили на солидном расстоянии от Путина. Как известно, чиновники и все персоны, контактирующие с президентом РФ, сейчас проходят дополнительные проверки перед непосредственно встречей.

Участники заседания в единогласном порыве заявляли о необходимости признания "ЛНР" и "ДНР", о провокациях с украинской стороны и озвучивали другие пропагандистские штампы. При этом глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин проговорился о планах присоединения оккупированных частей Донбасса к России. Решение по вопросу "независимости" псевдореспублик Путин пообещал принять в понедельник, 21 февраля.

Как сообщал "Телеграф", за последние несколько дней количество провокаций в зоне ООС резко увеличилось. По украинским позициям боевики стреляют, в том числе, из жилых районов, надеясь на ответный огонь ВСУ. В информационной среде увеличилось количество фейков и бездоказательных обвинений в адрес Киева. Только в понедельник Россия обвинила Украину в обстреле "наблюдательного пункта" ФСБ на территории РФ, который больше походил на сарай, а затем сообщила о прорыве таинственной группы диверсантов в Ростовскую область, на подмогу которым через госграницу якобы даже заезжала украинская бронетехника. Украина все обвинения отвергает, демонстрируя открытость и призывая Запад к давлению на РФ.