Санкции против России: под удар попали олигархи и топ-пропагандисты Путина (список)

Россию лишили возможности привлекать деньги Запада, наложив санкции даже на суверенный долг.

После признания Россией "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины, западные страны ввели санкции против российских организаций и чиновников, которые находятся в близком окружении Владимира Путина. Кроме братьев Ротенбергов и Геннадия Тимченко, под санкции попали Бортников, Фрадков и Кириенко.

Соответствующий список опубликовало Министерство финансов США, передает "Телеграф".

Отмечается, что Америка ввела санкции против двух российских государственных банков — речь о "Внэшэкономе", который отвечал за привлечение денег на Западе, и "Промсвязьбанке", обслуживавшем оборонный сектор России. Кроме самих банков под санкции попали еще и 42 их дочерние структуры.

Также США наложили санкции на суверенный долг, а значит, Россия больше не сможет привлекать и использовать деньги Запада для его финансирования ни в Америке, ни в Европе.

Под персональные санкции США попали следующие лица:

Денис Бортников – сын главы ФСБ РФ Александра Бортникова. Сейчас он занимает должность заместителя президента российского государственного банка "ВТБ" и является главой правления банка.

– сын главы ФСБ РФ Александра Бортникова. Сейчас он занимает должность заместителя президента российского государственного банка "ВТБ" и является главой правления банка. Петр Фрадков – исполнительный директор "Промсвязьбанка" и сын экс-премьер-министра РФ Михаила Фрадкова.

– исполнительный директор "Промсвязьбанка" и сын экс-премьер-министра РФ Михаила Фрадкова. Владимир Кириенко – бывший вице-президент госкомпании "Ростелеком", исполнительный директор группы "VK Group" и сын первого заместителя главы администрации президента РФ Владимира Кириенко.

Все имущество и финансовые активы вышеуказанных лиц на территории США заблокированы правительством, а всем американским банкам запрещено проводить транзакции и операции для людей из этого списка, иначе они также попадут под санкции правительства.

Кроме этого, США ввели санкции против 351 члена Государственной думы РФ, голосовавших за признание "независимости" ОРДЛО; 24 физических и 3 юридических лиц, сыгравших роль в подрыве территориальной целостности Украины — в списке Мария Захарова (представитель МИД РФ), Маргарита Симоньян (главный редактор RT) и Владимир Соловьев (телеведущий-пропагандист).

Напомним, днем ранее санкции против России также ввела Великобритания — они касаются 5 российских банков и трех российских чиновников — Романа и Аркадия Ротенбергов, Геннадия Тимченко, которых называют близкими друзьями Владимира Путина.

Ранее "Телеграф" сообщал, что удар по России уже нанесла Германия, остановившая процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2".