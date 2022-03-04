Укр

ООН займется расследованием российских военных преступлений в Украине

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Совет ООН Новость обновлена 04 марта 2022, 14:17
Совет ООН

Российские военные преступники будут наказаны, заявил президент Украины Владимир Зеленский

Совет ООН создал международную комиссию по расследованию российских военных преступлений против украинцев.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Приветствую учреждение Советом ООН по правам человека международной комиссии по расследованию фактов российских военных преступлений против украинцев. Доказательства будут документированы для использования в международных судах. Российские военные преступники будут наказаны", — написал президент Украины в Твиттер.

Как сообщал "Телеграф", 4 марта над Волновахой сбили вражеский штурмовик, бомбивший мирное население. Мирные украинские жители каждый день погибают от рук российских оккупантов.

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#Украина #Россия #Война
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