Над Волновахой сбили вражеский штурмовик, бомбивший мирное население (фото)
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На донецком направлении сбит российский истребитель.
Над Волновахой противовоздушная оборона Украины сбила вражеский штурмовик Су-25, который бомбил мирные города Украины.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
"ВКС русской федерации продолжают нести потери. Этот самолет использовал свое вооружение против жилья мирных граждан и гражданской инфраструктуры.", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пилот катапультировался, ведутся активные поиски.
Отметим, что под Николаевом украинские защитники отбили у российских военных зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1".
Кроме того, уже стало известно, что захватчики использовали почти весь боезапас ракет комплекса "Калибр", предназначавшегося для наступательной операции в Украине.
По состоянию на 4 марта количество убитых российских солдат перевалило за 9 тысяч.
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