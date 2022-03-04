Над Волновахой сбили вражеский штурмовик, бомбивший мирное население (фото)

На донецком направлении сбит российский истребитель.

Над Волновахой противовоздушная оборона Украины сбила вражеский штурмовик Су-25, который бомбил мирные города Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

"ВКС русской федерации продолжают нести потери. Этот самолет использовал свое вооружение против жилья мирных граждан и гражданской инфраструктуры.", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пилот катапультировался, ведутся активные поиски.

Отметим, что под Николаевом украинские защитники отбили у российских военных зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1".

Кроме того, уже стало известно, что захватчики использовали почти весь боезапас ракет комплекса "Калибр", предназначавшегося для наступательной операции в Украине.

По состоянию на 4 марта количество убитых российских солдат перевалило за 9 тысяч.