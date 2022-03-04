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Нищівний удар по авіації: окупанти втратили ще три літаки

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Більше не літатимуть над Україною російські Су-30, Су-34 та Су-25 Новина оновлена 04 березня 2022, 01:02
Більше не літатимуть над Україною російські Су-30, Су-34 та Су-25

Особовий склад окупанти втрачають тисячами щодня.

Розв'язання війни проти України надто дорого коштує російській армії — кожен день окупанти зазнають непоправних втрат серед живої сили та військової техніки. Не кажучи вже про санкції західних партнерів, які рекордно обвалили рубль.

Як повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, за 3 березня — восьмий день російсько-української війни — ворог втратив ще 3 своїх літаки.

"Ситуація на фронті характеризується відчайдушними боями на всіх напрямках. І в небі, і на землі! Через шалений опір українців, окупант зазнає серйозних втрат в авіаційній, броньованій техніці та живій силі", — йдеться у повідомленні.

Так, за 3 березня українська протиповітряна оборона знищила ще три літаки російських окупантів. В мінус пішли Су-30СМ, Су-34 та Су-25 російських окупантів. Втрати по вертольотах ворога уточнюються.

"Закликаємо російський та білоруський народи прокинутись від сплячки й, врешті, зняти криваві окуляри пропаганди кремля! Війна уже торкнулася кожного з вас! Фюрер у бункері чекає на "новичок"!", — резюмували українські військові.

Нагадаємо, що за 8 днів війни в Україні російські окупанти вже втратили 9000 військових, 217 російських танків, 900 бойових броньованих машин та 90 систем артилерійського вогню. Авіація окупантів позбулася 30 літаків та 31 гелікоптера, а також трьох безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Літаки #Втрати #Армія РФ
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