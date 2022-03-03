Елітні десантники рф горять: відео після боїв за Ірпінь (відео)

Окупанти зазнали втрат у техніці та живих сил

У неділю, 27 лютого, точилися бої в Ірпені — місті, розташованому за трохи більш ніж 20 км до Києва. Російського окупанта було відбито на підступах до столиці. Все ж таки нормальне життя міста відновлювати доведеться не один день.

У четвер, 3 березня, в мережі з’явилося відео того, як ЗСУ знищила військову техніку росії разом з російськими військовими, що в них знаходились.

"Бої за Ірпінь! Елітниє десантнікі горять як і вся русня! ЗСУ навалює", — підписано відео.

Нагадаємо, що ось уже йде восьмий день війни, яку оголосив Україні президент росії путін. Великі та малі українські міста продовжують зазнавати артилерійського, авіаційного та ракетного обстрілу путінських військ, гинуть мирні жителі, діти.

У четвер, 3 березня, окупанти завдали авіаударів по цивільних об’єктах у Чернігові, внаслідок чого загинули мирні жителі. Відомо, що внаслідок обстрілу багатоповерхового будинку загинуло 33 та поранено 18 людей.