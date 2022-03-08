Школа в диму та понівечені будинки: окупанти розстріляли з градів Сєвєродонецьк та Лисичанськ (фото)

Війська РФ продовжують знищувати мирних громадян Луганської області та їх житло

Окрім потужних ударів по Сумах, росіяни вдалися до обстрілів з градів житлових будинків у Сєвєродонецьку та Лисичанську Луганської області. Фото- та відеонаслідки "російського миру" на своїх сторінках у Facebook опублікували голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай та політичний журналіст Марина Шашкова.

За словами Гайдая, сьогодні мав закінчитися ремонт електромережі Сєвєродонецька, але цього зробити не встигли через напад російських військових. На кадрах видно воронки у землі, зруйновані магазини, понівечені балкони житлових будинків, вибиті вікна, побиті автомобілі.

Наслідки стрілянини по житлових будинках у Сєвєродонецьку

"Сьогодні "привітали" Сєвєродонецьк "тюльпанами" з градів. Це було справді страшно, бо прилетіло чимало", — написала Шашкова.

Повідомляється про кілька загиблих у місті, але деталі наразі невідомі.

Сергій Гайдай також опублікував фотографії школи №4, що знаходиться на вулиці Жовтневій, 271. Стіни навчального закладу напівзруйновані, один із класів затопило, а деякі приміщення затягнуті димом. На фото потрапив один із російських снарядів. На щастя, під час обстрілу школи нікого всередині не було.

Обстріл школи в Лисичанську

"Ми ремонтували басейн "Садко" — влучили в "Садко". Ми ремонтували школи — обстріляли школи", — прокоментував російську агресію чиновник у своєму відеозверненні.

Також голова Луганської обладміністрації розповів про масовий обстріл російською армією мирних міст Рубіжне та Попасна. Проте Гайдай запевняє, що успіхів на луганському напрямку російська армія не має.

Відеозвернення голови обладміністрації

Нагадаємо, що Сєвєродонецьк – це ключовий вузол комунікацій на Донеччині. Як раніше повідомляв Сергій Гайдай, це місто цілеспрямовано обстрілюють у пунктах життєзабезпечення, щоб залишити людей без комунікацій. Від тепла у Сєвєродонецьку станом на 8 березня відключено 180 багатоквартирних будинків. Після обстрілу градами 3 березня місто досі залишається без газу.

Під час атаки на Луганщину 3 березня росіяни обстріляли 56 житлових будинків, трансформаторні підстанції, підірвали автомобільний міст. А 5 березня окупанти зрешетували Луганську обласну дитячу клінічну лікарню. Загалом в області знеструмлено 36 населених пунктів, повністю без газопостачання 8 селищ.

Українські воїни роблять все, що в їхніх силах для оборони Луганська. Так, 6 березня під Сєверодонецьком ЗСУ розгромили передовий загін російських військ.

Підкреслимо також, що всього станом на 6 березня від початку широкомасштабного нападу Росії на Україну загинуло 406 цивільних громадян, включаючи 27 дітей. Поранили російські військові 801 особу, зокрема 42 дітей. Такими є дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини.