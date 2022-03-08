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"Ти ж не винен, ти ж не стріляв!": відео розмови російського загарбника з матір`ю

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Черговий окупант з росії потрапив у полон української армії Новина оновлена 08 березня 2022, 16:15
Черговий окупант з росії потрапив у полон української армії

Російські матері не вірять, що їх синів відправили вбивати мирних людей в Україні

На 13-ий день повномасштабного вторгнення російської федерації на українські території, нашим бійцям вдалося взяти у полон ще одного російського орка. Військовому дозволили подзвонити додому та розповісти близьким про те, як вони вбивають мирне населення України.

На кадрах, які були оприлюднені у вівторок, 8 березня, на одному з одеських Telegram-каналів, зафільмовано російського полоненого, який зателефонував мамі і заявив, що армія рф не є миротворцями, а навпаки — окупантами та фашистами, які жорстоко вбивають мирних людей. Своєю чергою жінка відповіла, що син ні в чому не винен, адже особисто нікого не вбив.

Відео зі ще одним російським полоненим

Раніше "Телеграф" повідомляв, як російський полонений розповів правду про накази своїх командирів, що примушують вбивати цивільних громадян України, а за відмову погрожують жорсткою розправою та навіть вбивством.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Полонений
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