"Ти ж не винен, ти ж не стріляв!": відео розмови російського загарбника з матір`ю
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Російські матері не вірять, що їх синів відправили вбивати мирних людей в Україні
На 13-ий день повномасштабного вторгнення російської федерації на українські території, нашим бійцям вдалося взяти у полон ще одного російського орка. Військовому дозволили подзвонити додому та розповісти близьким про те, як вони вбивають мирне населення України.
На кадрах, які були оприлюднені у вівторок, 8 березня, на одному з одеських Telegram-каналів, зафільмовано російського полоненого, який зателефонував мамі і заявив, що армія рф не є миротворцями, а навпаки — окупантами та фашистами, які жорстоко вбивають мирних людей. Своєю чергою жінка відповіла, що син ні в чому не винен, адже особисто нікого не вбив.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як російський полонений розповів правду про накази своїх командирів, що примушують вбивати цивільних громадян України, а за відмову погрожують жорсткою розправою та навіть вбивством.
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