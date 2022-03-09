Російська авіація вдарила по приватним будинкам у місті на Житомирщині: загинули діти (фото)

П’ятеро людей загинули внаслідок авіаудару окупантів

У Житомирській області російська авіація завдала удару по приватному сектору в місті Малин, що призвело до руйнувань та загибелі мирних громадян нашої країни.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у своєму телеграм-каналі.

Зазначається, що авіаудар стався 8 березня о 20:50, через що було знищено 7 приватних одноповерхових будинків. Відомо також про те, що внаслідок обстрілу загинули 5 людей, у тому числі двоє дітей 2021 року народження.

Рятувальники продовжують пошукові роботи.

Як повідомлялося раніше, окупанти 8 березня збільшили кількість обстрілів цивільної інфраструктури. Так місто Охтирка, що в Сумській області, знову зазнало авіаудару, через який загинула одна людина і ще 14 отримали поранення.

Тим часом у самих Сумах через удари авіації окупантів загинув 16-річний чемпіон України з самбо Артем Прийменко та вся його родина.

Постраждало і село Донець, що у Чугуївському районі Харківської області, де авіаційна бомба потрапила до житлового будинку. Загинули двоє людей, включаючи дитину 2015 року народження.

За даними ООН, станом на 7 березня обстріли окупантів позбавили життя 474 мирних мешканців у різних частинах України. Проте там зазначають, що насправді кількість жертв російського терору може бути набагато вищою.