У Сумах під час авіаудару загинув 16-річний український чемпіон та вся його родина (фото)

Разом з юнаком загинули його два молодші брати, мама, тато та бабуся.

Під час бойових дій проти України окупанти в ніч на вівторок, 8 березня, завдали ракетного удару по житловому сектору міста Суми. Авіаудар забрав життя 9 осіб, з яких 6 осіб — члени однієї родини, де виховувався чемпіон України з самбо, 16-річний Артем Прийменко.

Про це у Facebook повідомив його тренер Євген Леоненко.

За його словами, Артем Прийменко загинув під час авіаудару по вулиці Роменській, що в Сумах. Разом з ним у будинку перебували тато, мама, бабуся та два молодші брати — Єгор і Кирило. Вся родина 16-річного самбіста також загинула.

"Наш вихованець… Наш спортсмен… разом з ним загинули тато, мати, бабуся та два молодші брати Єгор і Кирило… Велике горе для родини самбістів, родичів та для нас усіх", — написав тренер загиблого юнака.

Артем Прийменко загинув у 16-річному віці під час авіаудару по Сумах

Хлопець був чемпіоном України з боротьби самбо

Артем Прийменко — український самбіст, неодноразовий переможець чемпіонатів України з боротьби самбо, чемпіон Відкритого всеукраїнського турніру "lll Дитячий фестиваль самбо".

Варто зауважити, що Сумська область межує з росією, через що на її території з першого дня війни точаться запеклі бої.

Раніше "Телеграф" показував кадри із житлового приватного сектору міста Суми, зокрема район вулиці Роменської, де загинув юний спортсмен.