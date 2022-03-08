Загинули діти: росіяни серед ночі підло вдарили з повітря по будинкам у Сумах (відео)
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Одну жінку змогли врятувати, але ще дев’ятеро людей не пережили авіаудар
У ніч на вівторок, 8 березня, росіяни під час бойових дій проти України завдали авіаудару по приватному сектору міста Суми. внаслідок чого загинуло 9 людей, серед яких були діти.
Відео з місця подій показали у Держслужбі України з надзвичайних ситуацій, повідомляє "Телеграф".
Зазначається, що рятувальники виїжджали за місцем авіаудару у південно-західному районі міста незадовго до півночі, ліквідували там пожежу та розбирали зруйновані будівлі двома вулицями.
Їм вдалося врятувати завалену жінку, але ще 9 людей авіаудару не пережили, при цьому двоє з них були дітьми.
Дивіться онлайн відео наслідків удару:
Варто зауважити, що Сумська область межує з росією, через що на її території з першого дня війни точаться запеклі бої.
Як повідомляв "Телеграф", раніше українців захопило яскраве відео бою ЗСУ з окупантами в Сумах.
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