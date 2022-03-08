Рус

Загинули діти: росіяни серед ночі підло вдарили з повітря по будинкам у Сумах (відео)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
460
Постраждали будівлі одразу на двох вулицях Новина оновлена 08 березня 2022, 08:51
Постраждали будівлі одразу на двох вулицях

Одну жінку змогли врятувати, але ще дев’ятеро людей не пережили авіаудар

У ніч на вівторок, 8 березня, росіяни під час бойових дій проти України завдали авіаудару по приватному сектору міста Суми. внаслідок чого загинуло 9 людей, серед яких були діти.

Відео з місця подій показали у Держслужбі України з надзвичайних ситуацій, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що рятувальники виїжджали за місцем авіаудару у південно-західному районі міста незадовго до півночі, ліквідували там пожежу та розбирали зруйновані будівлі двома вулицями.

Їм вдалося врятувати завалену жінку, але ще 9 людей авіаудару не пережили, при цьому двоє з них були дітьми.

Дивіться онлайн відео наслідків удару:

Варто зауважити, що Сумська область межує з росією, через що на її території з першого дня війни точаться запеклі бої.

Як повідомляв "Телеграф", раніше українців захопило яскраве відео бою ЗСУ з окупантами в Сумах.

Теги:
#Суми
Мелітопольці продовжують демонструвати загарбникам, що вони – вільні українці
В регіонах
У Мелітополь окупанти завезли маргіналів: "Ви тікатимете, а ми займемо ваші квартири"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Мелітопольці продовжують демонструвати загарбникам, що вони – вільні українці
У Мелітополь окупанти завезли маргіналів: "Ви тікатимете, а ми займемо ваші квартири"
Дата публікації
Категорія
Всесвітній банк
"FREE Ukraine": Світовий банк готує екстрену допомогу Україні
Дата публікації
Категорія
Наслідки обстрілів Сум
Так виглядає "рускій мір": окупанти бомблять з літаків Суми та прилеглі села (відео)
Дата публікації
Категорія
Morgan Stanley
До дефолту залишився місяць: росії напророчили долю Венесуели
Дата публікації
Категорія
Війна — день 13: росіяни "вітають" українок з 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами
Війна — день 13: росіяни "вітають" українок з 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами