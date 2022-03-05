Російські нацисти бомбять мирну Сумщину: відео руйнувань

Росіяни знову обстріляли житлові будинки.

Десятий день війни для українців розпочався з обстрілу українських міст. Ворожа авіація завдала авіаударів по житлових будинках у Білій Церкві, а також атакувала Одеську область. Однак, крім цього, від обстрілів постраждала і Сумська область.

Про обстріл Сум написав у своєму Telegram-каналі керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Російська авіація завдала точкових ударів по місту Суми, обстрілявши також деякі інфраструктурні об’єкти. Також під бомбардування потрапило і місто Лебедин, жителі якого вже другий день живуть без електроенергії.

"З самого ранку на околицях міста почали вибухати снаряди" - повідомив Живицький, зазначивши, що поки що не можна оцінити завдані збитки містам, адже обстріл триває.

Нагадаємо, що з початку війни ворожі війська намагаються захопити Маріуполь. У місті склалася критична ситуація, люди залишилися без води та тепла. Від обстрілу постраждали мирні жителі – у місті багато поранених.

Також від російської окупації страждають і жителі Херсона. Херсонці, попри небезпеку, продовжують виходити на мітинги проти Росії.