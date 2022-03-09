Россияне ищут резервы – оперативные данные украинского командования

Противостояние захватчикам продолжается

Вторую неделю украинские защитники продолжают оборонять наше государство от нашествия агрессора.

Генштаб рассказывает, что россияне, пытаясь пополнить войско, начали скрытую мобилизацию и будут привлекать добровольцев.

Делать это их побуждают потери личного состава. "Учебные сборы" проводят на оккупированных украинских территориях в Крыму и ОРДЛО, а также Краснодарском крае. Сообщается об активизации деятельности по набору добровольцев для пополнения контингента захватчиков.

Чтобы привлечь как можно больше живой силы для формирования резерва, из российских вузов исключали юношей — такие случаи зафиксированы. Также к нападению на Украину могут присоединиться 800 мужчин из непризнанного приднестровья, но отмечается, что они деморализованы.

Состояние фронта в Украине по сводке на утро 9 марта:

На Подолье и Волыни продолжаются боевые действия. Обороняется город Чернигов, столкновения вдоль части границы и вблизи Нежина, Иваницы, Тростянца.

Киев удерживает оборону. На юге украинские защитники прикрывают границу, побережье и охраняют аэродромы и объекты критической инфраструктуры. На других участках фронта идет стабилизационная операция.

Временно оккупированные территории Украины:

Враг в настоящее время пытается дискредитировать украинское руководство — в Бердянске отметили распространение пропаганды. На Черниговщине, где враг временно захватил некоторые населенные пункты, россияне размещают технику посреди жилых построек и в объектах сельского хозяйства. В украинских больницах лечит раненых солдат и ломают башни связи. На Херсонщине враги переоделись и выдвигались на Николаев.

Ранее "Телеграф" писал, что в ООН подсчитали количество погибших гражданских граждан Украины от нападения путинской россии.