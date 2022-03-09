Составы с танками и БТРами: россия перебрасывает подкрепление в Украину

Со стороны Беларуси к границам Украины движутся эшелоны с военной техникой.

На 14-й день полномасштабной войны в Украине, рф потеряла более 12 тысяч военных, а также десятки самолетов и сотни танков, БТРов и пушек.

В Пентагоне сообщали, что не видят признаков переброски российских подкреплений в Украину. Но в последние дни на железнодорожных платформах в россии снова заметили военную технику, в частности, танки и тяжелую артиллерию.

Доказательством этого, являются фото, которые опубликовали активисты в Тwitter.

Более того, часть этой техники уже находится в Беларуси и, по-видимому, направляется к украинской границе. В районе станции Гомель-нечетный был замечен состав с танками, БМД, БТР.

Согласно базам данных РЖД, замеченный в Гомеле эшелон следует со станции Череха Псковской области, где дислоцируется 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

На других железнодорожных платформах в россии также появились эшелоны с танками и другой тяжелой артиллерией.

Напомним, что кровавый диктатор владимир путин начал вербовать в Сирии наемников с опытом ведения боев в городских условиях.