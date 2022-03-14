"Азов" показал видео эпического уничтожения россиян под Мариуполем

Полк "Азов" показал, как украинские воины отправляют на тот свет оккупантов

С каждым днем временно оккупированный портовый город Мариуполь Донецкой области все больше страдает от рук захватчиков. Несмотря на это, бойцы отдельного отряда специального назначения "Азов" наносят смертельные удары по российским оккупантам в этой области.

Соответствующее видео опубликовали на канале "АЗОВ — Маріуполь".

"Z — значить ZНИЩЕНІ", — говорится в сообщении.

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Отметим, что пока в Украине идет уже 19-й день войны, нас не перестают радовать видеороликами эффективной работы украинской армии. Так, недавно воины ВСУ показали видео, на котором эффектно обстреливают российских оккупантов.

Ранее "Телеграф" сообщал, как бойцам Вооруженных сил Украины удалось разбомбить огромную колонну вражеской техники оккупантов.