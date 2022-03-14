Укр

"Азов" показал видео эпического уничтожения россиян под Мариуполем

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
726
Уничтожение рашистов Новость обновлена 14 марта 2022, 19:37
Уничтожение рашистов

Полк "Азов" показал, как украинские воины отправляют на тот свет оккупантов

С каждым днем временно оккупированный портовый город Мариуполь Донецкой области все больше страдает от рук захватчиков. Несмотря на это, бойцы отдельного отряда специального назначения "Азов" наносят смертельные удары по российским оккупантам в этой области.

Соответствующее видео опубликовали на канале "АЗОВ — Маріуполь".

"Z — значить ZНИЩЕНІ", — говорится в сообщении.

Отметим, что пока в Украине идет уже 19-й день войны, нас не перестают радовать видеороликами эффективной работы украинской армии. Так, недавно воины ВСУ показали видео, на котором эффектно обстреливают российских оккупантов.

Ранее "Телеграф" сообщал, как бойцам Вооруженных сил Украины удалось разбомбить огромную колонну вражеской техники оккупантов.

Теги:
#Мариуполь #Азов #Оккупанты
Еще один россиянин докомандовался: в Украине ликвидировали полковника рф
Украина
Еще один россиянин докомандовался: в Украине ликвидировали полковника рф
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Еще один россиянин докомандовался: в Украине ликвидировали полковника рф
Еще один россиянин докомандовался: в Украине ликвидировали полковника рф
Дата публикации
Категория
Кровавый диктатор путин
Это не борьба с Западом: украинцам объяснили, почему путин начал войну
Дата публикации
Категория
Киев держит оборону
Могут ли оккупанты взять Киев: генерал-майор ВСУ дал ответ
Дата публикации
Категория
Даниил Гетманцев
Снижение налогов и не только: украинский бизнес получит поддержку в период войны
Дата публикации
Категория
Украина уже 19 дней противостоит армии оккупанта
Война — день 19: русские продолжают бомбить города Украины, а путин уже побежал на поклон к Китаю