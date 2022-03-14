Оккупанты собираются устроить взрывы на Запорожской АЭС: детали

Оккупанты собираются взрывать боеприпасы прямо рядом с энергоблоком атомной станции

В ближайшее время захватившие Запорожскую АЭС оккупанты планируют начать "утилизацию" боеприпасов прямо на площадке станции возле руин учебно-тренировочного центра ЗАЭС.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"Другими словами, сумасшедшие рашисты собираются взрывать боеприпасы прямо напротив энергоблока №1 атомной станции!!!", — уточнилии в "Энергоатоме".

Ранее "Телеграф" сообщал, что ситуация с АЭС ухудшилась после того, как российские войска начали наступление на Энергодар, а затем открыли прицельный огонь по станции. Во время обстрелов 4 марта было зафиксировано попадание по одному из реакторов. Там вспыхнул пожар. Эксперты заявили, что в случае взрыва на ЗАЭС ударная волна может достичь российского Урала.

Президент Украины Владимир Зеленский после обстрелов призвал европейских лидеров остановить российское вторжение и не допустить повторения событий Чернобыля.

В МАГАТЭ пообещали отправить проверку на украинские АЭС, в частности, они планируют посетить ЧАЭС, которая уже несколько дней находится под контролем оккупантов. Недавно стало известно, что Международное агентство по атомной энергии перестало получать данные с ЗАЭС.