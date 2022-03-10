Захваченная оккупантами ЧАЭС создает угрозу всей Европе - Подоляк

МАГАТЕ перестало получать обязательные данные из мониторинговой системы безопасности. Что там сейчас происходит, неизвестно

Захват Чернобыльской АЭС россиянами создает угрозу для все Европы.

Об этом "Телеграфу" рассказал советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Ситуация в Чернобыле очень в целом опасная. Из-за действий оккупантов там прекращено стабильное энергоснабжение объектов, которые просто не должны оставаться без энергоснабжения. Это угроза для всей Европы. И, конечно, для самой России. В принципе, если россияне начали войну за покорение соседей в духе войн средневековья, то в такой идейной рамке абсолютно нет места современной науке, современной инфраструктуре. Поэтому не удивительно, что они стреляют по атомным блокам, ведут бои на площадках ядерных объектов, ломают энергоснабжение. Все эти объекты им не понятны и могут быть использованы в качестве объектов шантажа", — отметил советник главы ОП.

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Кроме того, Подоляк отметил, что международное агентство по атомной энергии перестало получать данные из мониторинговой системы безопасности и на данный момент никто не знает, что происходит на ЧАЭС.

"Кроме того, МАГАТЕ перестало получать обязательные данные из мониторинговой системы безопасности. Т.е. если раньше у мирового сообщества под рукой всегда была картинка того, что происходит на ЧАЭС, то сейчас никто не понимает, что там происходит. И если это так, значит, мир должен гораздо сильнее давить на Россию, чтобы буквально выдавить оккупантов из Украины. Чем дольше российские войска находятся на территории нашей страны, тем больше эти люди из средневековья создадут проблем для всех в Европе и для себя", — сказал Подоляк.

Ранее "Телеграф" писал, что оккупантов интересует еще одна атомная электростанция — в Запорожье. Они обстреливали ее.