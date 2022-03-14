"Задача четкая": Зеленский назвал цели Украины в переговорах с россией

Украина хочет получить действующие гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего добивается украинская делегация на переговорах с россией.

Об этом он рассказал в своем традиционном видеобращении к украинцам.

По его словам, переговоры с россией это трудный путь, однако он необходим для того, чтобы добиться мира и безопасности для Украины.

"У нашей делегации задача четкая – сделать все, чтобы состоялась встреча президентов. Встреча, которую, я уверен, ожидают люди", — сказал Зеленский

Кроме того, он сообщил, что Украина хочет получить действующие гарантии своей безопасности, которые сможет ощутить каждый украинец.

Стоит отметить, что согласно заявлению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, следующий раунд переговоров начнется 14 марта в 10:30.

Как сообщалось ранее, 13 марта завершился третий раунд переговоров по вопросу завершения войны россии в Украине. По их итогу глава украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что представители рф уже не пытаются выдвинуть ультиматумы и начали слушать предложения Украины. Также он заверил, что наша страна не намерена отступать от своих позиций, среди которых завершение войны и вывод российских войск.