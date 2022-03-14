Названа сумма ущерба, который путин своей войной нанес Украине

Сумма ущерба растет ежедневно

Россия с начала войны в Украине нанесла украинской инфраструктуре ущерб более чем на 119 миллиардов долларов. Такие данные актуальны по состоянию на 13 марта.

Об этом заявил первый замминистра экономики Денис Кудин, пишет "Экономическая правда".

Он добавил, что сумма ущерба растет ежедневно с продолжением военных действий.

Министерство экономики начнет подсчитывать первые потери ВВП Украины из-за войны с Россией в апреле.

"Что касается ВВП, то мы сможем подводить итоги только тогда, когда завершится первый полный месяц с момента, когда экономика перешла на военный режим. То есть в апреле мы сможем подвести промежуточные итоги марта и тогда называть определенные цифры", – рассказал Кудин.

По словам Кудина, Минэкономики считает ущерб от боевых действий в Украине по двум подходам. Кроме подсчета потерь ВВП, министерство также считает ущерб, причиненный инфраструктуре страны.

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