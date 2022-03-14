"Русского МакДоналдса" не будет: бизнесмен огорчил россиян

Предприниматель убежден, что место McDonald’s в россии никто не займет

Основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров высказался по поводу закрытия McDonald’s в российской федерации и его возможной замены на отечественные проекты, подчеркнув, что аналогии этому бизнесу на российских территориях просто не существует.

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Указанную информацию российский предприниматель обнародовал на своей официальной странице в соцсети. Кроме того, он также отметил, что за все годы карьеры в бизнесе в России он никогда не видел помощи от государства.

По словам Гончарова, "Теремок" и другие представители российского бизнеса не создавались как конкуренты McDonald’s только по той причине, что они поступают так, как популярная западная сеть не умеют. Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга.

Публикация бизнесмена в соцсети

Ранее Телеграф сообщал, что McDonald’s решил присоединиться к бойкоту на рынке российской федерации и заявил о прекращении там своей деятельности. Кроме него с российского рынка ушел и популярный KFC.