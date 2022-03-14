Удар у границ НАТО: западные СМИ отреагировали на обстрел полигона под Львовом (фото)

В результате атаки погибли 35 человек и более 130 ранены

Удар по Яворовскому полигону во Львове, который находится неподалеку от границы с Польшей, снова привлек внимание мировой общественности к проблеме войны в Украине.

Передовицы газет вышли с заголовками "путинский ракетный удар приближает войну к границам НАТО", "война достигает границ НАТО", "россия ударила по украинской базе возле Польши" и подобными.

СМИ сообщают, что в США уже предупредили россию о том, что любой прилет по стране НАТО, даже случайный, вызовет полномасштабный ответ. В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский снова обратился к западному сообществу с просьбой закрыть небо, он отметил близость ракетного удара россии и заявил, что попадание ракет по землям НАТО — вопрос времени.

Отметим, что удар по Яворовскому полигону наносили из акватории Черного моря. Расстояние от Львовщины до, например, Одессы — около 800 километров, тогда как от полигона до границы Польши — 20.

Ранее "Телеграф" писал, что французский, американский и украинский президенты обсудили возможные шаги по помощи Украине.