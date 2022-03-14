Удар у границ НАТО: западные СМИ отреагировали на обстрел полигона под Львовом (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 189
В результате атаки погибли 35 человек и более 130 ранены
Удар по Яворовскому полигону во Львове, который находится неподалеку от границы с Польшей, снова привлек внимание мировой общественности к проблеме войны в Украине.
Передовицы газет вышли с заголовками "путинский ракетный удар приближает войну к границам НАТО", "война достигает границ НАТО", "россия ударила по украинской базе возле Польши" и подобными.
СМИ сообщают, что в США уже предупредили россию о том, что любой прилет по стране НАТО, даже случайный, вызовет полномасштабный ответ. В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский снова обратился к западному сообществу с просьбой закрыть небо, он отметил близость ракетного удара россии и заявил, что попадание ракет по землям НАТО — вопрос времени.
Отметим, что удар по Яворовскому полигону наносили из акватории Черного моря. Расстояние от Львовщины до, например, Одессы — около 800 километров, тогда как от полигона до границы Польши — 20.
Ранее "Телеграф" писал, что французский, американский и украинский президенты обсудили возможные шаги по помощи Украине.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-