Удар біля кордонів НАТО: західні ЗМІ відреагували на обстріл полігону під Львовом (фото)

Внаслідок атаки загинули 35 людей та понад 130 поранені

Удар по Яворівському полігону у Львові, що знаходиться неподалік кордону з Польщею, знову привернув увагу світової громадськості до проблеми війни в Україні.

Передовиці газет вийшли із заголовками "путінський ракетний удар наближає війну до кордонів НАТО", "війна досягає кордонів НАТО", "росія вдарила по українській базі біля Польщі" та подібними.

ЗМІ повідомляють, що в США вже попередили росію про те, що будь-який приліт по країні НАТО, навіть випадковий, викличе повномасштабну відповідь. Своєю чергою, український лідер Володимир Зеленський знову звернувся до західної спільноти з проханням закрити небо, він наголосив на близькості ракетного удару росії і заявив, що попадання ракет по землях НАТО — питання часу.

Зазначимо, що удару по Яворовському полігону завдавали з акваторії Чорного моря. Відстань від Львівщини, наприклад, до Одеси — близько 800 кілометрів, тоді як від полігону до кордону Польщі — 20.

Раніше "Телеграф" писав, що французький, американський та український президенти обговорили можливі кроки щодо допомоги Україні.