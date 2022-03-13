Укр

"Путин огрызается из-за неудач": у Байдена отреагировали на массированный удар по Яворовскому полигону

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Владимир Путин Новость обновлена 13 марта 2022, 18:51
Владимир Путин

В Кремле, похоже, начинается агония.

В воскресенье, 13 марта, на 18-й день полномасштабного вторжения рф в Украину оккупанты атаковали Яворовский полигон во Львовской области из-за разочарований кровавого диктатора владимира путина ходом войны в нашей стране.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает CNN.

По словам Салливана, путин разочарован наступательной "операцией" в Украине и поэтому решил ударить по Львовской области, расширив карту обстрелов в Украине. Джейк считает, что президент рф пытается нанести ущерб всем регионам Украины.

"Путин разочарован тем, что его силы не достигают того прогресса, который, как он думал, они могли бы достичь против крупных городов, включая Киев, что он расширяет число целей, что он огрызается и что он пытается нанести ущерб в каждой части страны", — заявил Салливан.

Напомним, в результате ракетного обстрела Яворовского полигона и Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области погибли 35 человек. Позже стало известно, откуда именно оккупанты выпускали ракеты.

Теги:
#Украина #США #Россия #Яворовский полигон #Война с Россией
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