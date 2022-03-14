Для россиян закрылся один из крупнейших офшоров мира: подробности

Еще одно государство прекращает сотрудничать с россиянами

Карибское островное государство Багамы присоединилось к санкциям, введенным против россии странами Запада в ответ на вторжение в Украину.

Об этом проинформировала пресс-служба Центрального банка страны.

Отмечается, что ЦБ вместе с другими органами финансовых услуг Багам направил соответствующие директивы для финансовых учреждений, которыми запрещается иметь деловые отношения с лицами, находящимися под санкциями США и некоторых других стран Запада (Канада, ЕС и Великобритания), введенных в ответ на войну россии в Украине.

Кроме того генеральный прокурор островного государства обязал финансовые учреждения сообщать информацию о деятельности таких лиц на территории страны.

Стоит отметить, что Багамские острова являются одной из наиболее популярных офшорных зон в мире. Офшорные компании на территории страны не облагаются налогами, а также могут не подавать ежегодную отчетность. Кроме того, Багамы известны высоким уровнем конфиденциальности и имеют закрытый регистр акционеров и директоров, а информация о них может быть разглашена лишь по решению суда.

Как сообщалось ранее, россия начала вторжение в Украину в ночь на 24 февраля. После этого США и страны Европы ввели серьезные ограничительные меры как против ключевых секторов российской экономики, так и против первых лиц страны.

Примечательно, что к ним присоединилась даже Швейцария, которая две сотни лет хранила полный нейтралитет.

Проблем для россии добавило также то, что многие западные компании после начала войны решили более не продолжать ведение бизнеса с россиянами и свернули там свою деятельность.

Стоит отметить, что такая ситуация привела к тому, что российские власти решили пойти на поклон к Китаю и попросили поддержать авантюру путина как финансово, так и оружием.