Для росіян закрився один із найбільших офшорів світу: подробиці

Ще одна держава припиняє співпрацювати з росіянами

Карибська острівна держава Багами приєдналася до санкцій, запроваджених проти росії країнами Заходу у відповідь на вторгнення в Україну.

Про це повідомила пресслужба Центрального банку країни.

Зазначається, що ЦБ разом з іншими органами фінансових послуг Багам направив відповідні директиви для фінансових установ, якими відтепер забороняється мати ділові відносини з особами, які перебувають під санкціями США та деяких інших країн Заходу (Канада, ЄС та Великобританія), введених у відповідь на війну росії проти України.

Крім того, генеральний прокурор острівної держави зобов’язав фінансові установи повідомляти інформацію про діяльність таких осіб на території країни.

Багамські острови є однією з найбільш популярних офшорних зон у світі. Офшорні компанії на території країни не оподатковуються, а також можуть не подавати щорічну звітність. Крім того, Багами відомі високим рівнем конфіденційності та мають закритий регістр акціонерів та директорів, а інформація про них може бути розголошена лише за рішенням суду.

Як повідомлялося раніше, росія розпочала вторгнення в Україну в ніч на 24 лютого. Після цього навіть країни Європи ввели серйозні обмежувальні заходи як проти ключових секторів російської економіки, і проти перших осіб країни.

Цікаво, що до них приєдналася навіть Швейцарія, яка дві сотні років зберігала повний нейтралітет.

Проблем для росії додало також те, що багато західних компаній після початку війни вирішили більше не продовжувати ведення бізнесу з росіянами і звернули там свою діяльність.

Варто зазначити, що така ситуація призвела до того, що російська влада вирішила піти на уклін до Китаю і попросила підтримати авантюру путіна як фінансово, так і зброєю.