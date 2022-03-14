Укр

По центру Харькова нанесли новый авиаудар: обрушился жилой дом (видео)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Здание не выдержало "прилета" Новость обновлена 14 марта 2022, 11:19
Здание не выдержало "прилета"

Под завалами еще могут быть люди

В понедельник, 14 марта, российские оккупанты нанесли очередной удар с воздуха по Харькову, — в результате этого в центре города частично обрушился жилой дом.

Видео с места событий показала Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает "Телеграф".

Снаряд попал в четырехэтажный жилой дом, из-за чего обрушились перекрытия, однако обошлось без последующего пожара.

На месте работают 22 спасателя и 5 единиц пожарной техники, проводится работа по разбору завалов, — под ними могут быть люди.

Однако предварительно пока пострадавших и погибших не установлено.

Как известно, Харьков в числе первых попал под атаки россиян, и, пожалуй, пострадал больше всех прочих городов Украины.

Среди других циничных обстрелов Харькова можно вспомнить ракетный удар по зданию обладминистрации в самом центре города.

Также сегодня вследствие атак россиян пострадали Киев, Краматорск, Ровенская и Житомирская области.

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#Харьков
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