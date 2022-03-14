В Украине объявили охоту на Кадырова

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Кадырова, просят немедленно об этом сообщать

В Украине объявили охоту на главу Чечни Рамзана Кадырова, который сейчас якобы находится под Киевом. Сам он накануне заявлял том что находится в разбомбленном оккупантами Гостомеле.

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Бывший нардеп Евгений Рыбчинский пообещал тому, кто ликвидирует Кадырова, дом под Киевом.

Нардеп отметил, что если чеченский прихвостень путина действительно находится под Киевом, то каждый боец ВСУ и теробороны должен поставить перед собой цель по его уничтожению. За его голову нардеп пообещал дом с 40-ка сотками под Киевом.

Украинский офицер-резервист Мирослав Гай попросил, сообщать о местонахождении Кадырова всех, кому что-либо известно.

Отметим, что в самой Чечне на Кадырова тоже объявили охоту. Чеченский блогер Хасан Халитов, проживающий в Турции, объявил награду за голову Кадырова в 5 млн. долларов. По словам Халитова, его предложение действует в течение 1 месяца со дня объявления награды.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ФСБ предоставляет украинской разведке данные о месторасположении "кадыровцев", чтобы решить одну из внутренних проблем россии. По словам советника главы ОПУ Алексея Арестовича, таким образом в рф хотят избавиться от кадырова и кадыровцев, как силы, которая имеет ощутимое влияние в россии.