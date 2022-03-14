Укр

В Украине объявили охоту на Кадырова

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
Дата публикации
Читати українською
Автор
1303
Рамзан Кадыров Новость обновлена 14 марта 2022, 12:51
Рамзан Кадыров

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Кадырова, просят немедленно об этом сообщать

В Украине объявили охоту на главу Чечни Рамзана Кадырова, который сейчас якобы находится под Киевом. Сам он накануне заявлял том что находится в разбомбленном оккупантами Гостомеле.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram.

Бывший нардеп Евгений Рыбчинский пообещал тому, кто ликвидирует Кадырова, дом под Киевом.

Нардеп отметил, что если чеченский прихвостень путина действительно находится под Киевом, то каждый боец ВСУ и теробороны должен поставить перед собой цель по его уничтожению. За его голову нардеп пообещал дом с 40-ка сотками под Киевом.

Украинский офицер-резервист Мирослав Гай попросил, сообщать о местонахождении Кадырова всех, кому что-либо известно.

Отметим, что в самой Чечне на Кадырова тоже объявили охоту. Чеченский блогер Хасан Халитов, проживающий в Турции, объявил награду за голову Кадырова в 5 млн. долларов. По словам Халитова, его предложение действует в течение 1 месяца со дня объявления награды.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ФСБ предоставляет украинской разведке данные о месторасположении "кадыровцев", чтобы решить одну из внутренних проблем россии. По словам советника главы ОПУ Алексея Арестовича, таким образом в рф хотят избавиться от кадырова и кадыровцев, как силы, которая имеет ощутимое влияние в россии.

Теги:
#Украина #Война #Кадыров
Переговоры россии и Украины 14 марта
Украина
Переговоры Украины и россии: Подоляк назвал главную сложность
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Переговоры россии и Украины 14 марта
Переговоры Украины и россии: Подоляк назвал главную сложность
Дата публикации
Категория
Последствия падения ракеты на Подоле
Сбитая ракета над Киевом: один человек погиб, есть раненые (новые фото)
Дата публикации
Категория
Рашисты неприятно шокированы своим положением на украинских землях
"Спецназовцы в ах*е от потерь": перехват разговора российских оккупантов (видео)
Дата публикации
Категория
ВСУ уничтожили технику оккупантов под Харьковом
Самолетов уже 77: новые цифры потерь российских оккупантов
Дата публикации
Категория
Украина уже 19 дней противостоит армии оккупанта
Война — день 19: русские продолжают бомбить города Украины, а путин уже побежал на поклон к Китаю