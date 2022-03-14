"Дети, не дети — х**рь всех": новое аудио разговоров русских оккупантов

На опубликованной записи оккупантов обсуждают убийство мирного населения, в том числе и детей

На девятнадцатый день войны россии с Украиной в сети появился еще один фрагмент перехваченного разговора российского оккупанта, который рассказал о потерях армии нацистов и задаче командира убивать всех, кто попадется на глаза, даже если это маленькие дети.

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Очередное телефонное общение российского нациста было обнародовано в Telegram-канале Министра внутренних дел Украины Антона Геращенко в понедельник, 14 марта.

– Вот скажи мне из первых уст, многих наших русских солдат там убивают?

– Да. Третью роту, там пацаны знакомые, многих убило, от роты 7 человек осталось, а было 60! Служил один у меня, перевелся и ехал машиной, гражданские, прикинь, на дорогу выбежали, из гранатомета х**нули машину, а потом из пулемета добили.

- Пи**ец. И на*уй говорят мирное население не трогать!?

- А нам по*й, *лядь! Мне Леха командир, дал добро шмалять. У нас люк в "Камазе" открытый, вставай и х*ярь! По*уй что написано "ДЕТИ" не дети – ху*рь всех!, — говорится в телефонной рашистов.

Учитывая все вышеизложенное, украинские защитники неустанно подчеркивают, что враг и в дальнейшем будет нести потери во всех направлениях и жестоко поплатится за все беды, которые приходится переживать украинскому населению.

Геращенко обнародовал перехват разговора кафиров

Ранее "Телеграф" сообщал, как представителям Службы безопасности Украины удалось перехватить очередной разговор российских военных, прибегших к мародерству на территории Сумской области.