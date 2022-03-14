Укр

На одном из самых горячих направлений уничтожили сразу 100 оккупантов

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Враг в Донецкой области также потерял десятки единиц техники Новость обновлена 14 марта 2022, 21:06
Враг в Донецкой области также потерял десятки единиц техники

Прорваться по этому направлению врагам не удалось.

Российские оккупанты продолжают терять в Украине не только десятки единиц военной техники, но и свой личный состав. В Донецкой области на 19 день войны украинские военные ликвидировали 100 россиян вместе с техникой.

Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток".

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Известно, что оккупационные войска в Донецкой области, которая считается одним из самых горячих направлений российско-украинской войны, пытались прорвать оборону украинских защитников, однако во время наступления оккупанты потеряли 100 солдат, 2 танка, 3 БМП и 1 БТР.

Кроме того, наши военные обнаружили группировку россиян, пытавшуюся атаковать Волновахское направление. В бою враг потерял 4 БМП и два взвода пехоты.

Украинская артиллерия и авиация в течение дня, 14 марта, в Донецкой области также уничтожила колонну снабжения из 12 автомобилей.

"Понеся потери батальонные тактические группы 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ отступила. Украинские воины продолжают надежно держать занимаемые рубежи и наносить максимальное поражение живой силе и технике", — сообщили наши военные.

Ранее "Телеграф" сообщал свежие цифры потерь российских оккупантов.

Теги:
#Украина #Россия #Донецкая область #Война #Оккупанты
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