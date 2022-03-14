"Восстановим каждый дом, каждую квартиру": новое обращение Зеленского

Сегодня добровольцами есть все, кто чувствует свободный зов к защите Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский, который ранее назвал переговоры с россией трудным путем, заявил, что сейчас, когда оккупанты еще на нашей земле, мы должны избивать их так, как только можем.

Об этом он рассказал в своем традиционном видеобращении к украинцам.

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"Пока государство воюет, пока народ защищается, должна сохраняться экономика. Настолько, насколько это возможно в сложных условиях. На улицах городов должна появиться жизнь. Там, где разрешает безопасность. Там, где это могут обеспечить люди. Аптека, торговля, любой бизнес, который может просто работать сегодня. Чтобы страна жила. Чтобы уже начиналось восстановление Украины. И это зависит от каждого из нас, от каждого способного работать", — заявил Зеленский.

Тогда, когда российские войска продолжают уничтожать нашу инфраструктуру, продолжают бить по нашим городам — украинцы все отстроят.

"Мы все восстановим. Каждую улицу каждого города. Каждый дом, каждую квартиру каждого украинца. После войны, я уверен, мы сможем сделать это быстро. Мы направим на это все наши силы, всю помощь миру. Мы уже формируем фонды, чтобы Украина жила", — сказал президент.

Кроме того, украинский лидер напомнил, что 14 марта в стране отмечают День украинского добровольца: "Именно наша способность мгновенно объединяться во время испытаний, находить общий язык и вместе создает наш характер, украинский характер. Мы можем не замечать друг друга в обычной жизни. Согласитесь, такое с нами бывает и бывало. Но когда видим угрозу нашему образу жизни, нашему духу, когда видим угрозу Украине, нашему государству, мы не колеблемся ни минуты".

Напомним, что в воскресенье, 13 марта, российские оккупанты 30-ю ракетами атаковали Львовскую область, где уничтожили Международный центр миротворчества и безопасности. После этой трагедии Владимир Зеленский в очередной раз призвал страны НАТО закрыть небо над Украиной, так как уничтоженный объект находился всего в 20 километрах от границ Польши.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина в скором времени может получить от стран НАТО оружие, которым вполне сможет закрыть небо самостоятельно. Речь может идти об американских комплексах ПВО Patriot и логическом завершении истории с польскими истребителями.