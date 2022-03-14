Укр

На Житомирщине оккупанты ракетным ударом уничтожили семь зданий: есть пострадавшие (фото)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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В результате ракетного удара уничтожены семь зданий Новость обновлена 14 марта 2022, 08:42
В результате ракетного удара уничтожены семь зданий

Российские оккупанты продолжают бомбить Житомирскую область.

В понедельник, 14 марта, на 19-й день полномасштабного вторжения россии в Украину вражеские войска продолжают обстреливать мирное население нашей страны.

Так, в ночь на 14 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по населенному пункту Ставище в Житомирской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"14 марта в 02:40 в пгт Ставище Житомирского района в результате ракетного удара по административным зданиям, пострадало 4 человека", — сказано в сообщении.

По предварительной информации, в результате удара уничтожены семь зданий. Спасатели проводят поисковую операцию. От ГСЧС в ней задействованы 12 человек и 2 единицы спецтехники.

В результате ракетного удара уничтожены семь зданий
В результате ракетного удара уничтожены семь зданий

Отметим, что утром 14 марта в результате авиаудара в Ровенской области повреждена местная телевизионная башня.

Кроме того, вражеский артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом в Оболонском районе Киева. В результате чего, погибли двое человек.

13 марта в результате ракетного обстрела Яворовского полигона во Львовской области, погибли 35 человек.

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#Россия #Житомирская область #Война
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