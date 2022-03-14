На Житомирщине оккупанты ракетным ударом уничтожили семь зданий: есть пострадавшие (фото)
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Российские оккупанты продолжают бомбить Житомирскую область.
В понедельник, 14 марта, на 19-й день полномасштабного вторжения россии в Украину вражеские войска продолжают обстреливать мирное население нашей страны.
Так, в ночь на 14 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по населенному пункту Ставище в Житомирской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"14 марта в 02:40 в пгт Ставище Житомирского района в результате ракетного удара по административным зданиям, пострадало 4 человека", — сказано в сообщении.
По предварительной информации, в результате удара уничтожены семь зданий. Спасатели проводят поисковую операцию. От ГСЧС в ней задействованы 12 человек и 2 единицы спецтехники.
Отметим, что утром 14 марта в результате авиаудара в Ровенской области повреждена местная телевизионная башня.
Кроме того, вражеский артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом в Оболонском районе Киева. В результате чего, погибли двое человек.
13 марта в результате ракетного обстрела Яворовского полигона во Львовской области, погибли 35 человек.
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