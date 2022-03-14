С оружием и взрывчаткой: в Киеве задержали сторонника "русского мира" (фото)

В Киеве задержали сторонника "русского мира" из базы "Миротворца"

Столичные правоохранители задержали активного сторонника "русского мира", внесенного в базу "Миротворца".

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что во время обысков по месту жительства, у 59-летнего мужчины были найдены оружие, взрывчатка и запрещенная символика.

При более тщательной проверке оказалось, что он внесен в базу "Миротворца" за участие в акциях в поддержку оккупантов и другой антигосударственной деятельности.

В настоящее время против него открыто уголовное производство по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 263). Санкция статьи предусматривает наказание в виде от трех до семи лет лишения свободы

Сотрудники СБУ проводят дополнительные проверки, чтобы установить возможную причастность мужчины к совершению других преступлений, направленных на подрыв основ нацбезопасности Украины.

Как сообщалось ранее, оккупанты в Луганской области расстреляли известного украинского волонтера Александра Конанова. Мужчина потерял руку и ногу во время несчастного случая на металлопроизводстве, а потому долгое время перемещался на инвалидной коляске. Впрочем, российских "освободителей" это не остановило.