Укр

С оружием и взрывчаткой: в Киеве задержали сторонника "русского мира" (фото)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
151
У мужчины нашли оружие и взрывчатку Новость обновлена 14 марта 2022, 04:21
У мужчины нашли оружие и взрывчатку

В Киеве задержали сторонника "русского мира" из базы "Миротворца"

Столичные правоохранители задержали активного сторонника "русского мира", внесенного в базу "Миротворца".

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что во время обысков по месту жительства, у 59-летнего мужчины были найдены оружие, взрывчатка и запрещенная символика.

При более тщательной проверке оказалось, что он внесен в базу "Миротворца" за участие в акциях в поддержку оккупантов и другой антигосударственной деятельности.

В настоящее время против него открыто уголовное производство по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 263). Санкция статьи предусматривает наказание в виде от трех до семи лет лишения свободы

Сотрудники СБУ проводят дополнительные проверки, чтобы установить возможную причастность мужчины к совершению других преступлений, направленных на подрыв основ нацбезопасности Украины.

Как сообщалось ранее, оккупанты в Луганской области расстреляли известного украинского волонтера Александра Конанова. Мужчина потерял руку и ногу во время несчастного случая на металлопроизводстве, а потому долгое время перемещался на инвалидной коляске. Впрочем, российских "освободителей" это не остановило.

Теги:
#Киев #Полиция
Захваченный в Роменском районе российский танк
В регионах
"Враги горели, как в аду": оккупанты на Сумщине несут потери, сдаются в плен и воюют между собой
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Захваченный в Роменском районе российский танк
"Враги горели, как в аду": оккупанты на Сумщине несут потери, сдаются в плен и воюют между собой
Дата публикации
Категория
Россияне потеряли почти две сотни самолетов и вертолетов
Самолеты, вертолеты и беспилотник: россияне за день потеряли восемь единиц ценной техники
Дата публикации
Категория
Угрозы получили представители McDonald’s, IBM и KFC.
россия угрожает компаниям, решившим уйти с ее рынка из-за нападения на Украину
Дата публикации
Категория
Последствия обстрелов российскими войсками украинских городов
Усилят санкции: Макрон и Байден обсудили противодействие россии и помощь Украине
Дата публикации
Категория
Украина уже 19 дней противостоит армии оккупанта
Война — день 19: рашисты продолжают бомбить города Украины, а путин уже побежал на поклон к Китаю