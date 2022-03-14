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Зі зброєю та вибухівкою: у Києві затримали прихильника "російського світу" (фото)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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У чоловіка знайшли зброю та вибухівку Новина оновлена 14 березня 2022, 04:21
У чоловіка знайшли зброю та вибухівку

У Києві затримали прихильника "російського світу" з бази "Миротворця"

Столичні правоохоронці затримали активного прихильника "російського світу", внесеного до бази "Миротворця".

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що під час обшуків за місцем проживання, у 59-річного чоловіка було знайдено зброю, вибухівку та заборонену символіку.

За більш ретельної перевірки виявилося, що він внесений до бази "Миротворця" за участь в акціях на підтримку окупантів та іншої антидержавної діяльності.

Наразі проти нього відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного придбання та зберігання вогнепальної зброї та вибухових речовин (ч. 1 ст. 263). Санкція статті передбачає покарання у вигляді від трьох до семи років позбавлення волі

Співробітники СБУ проводять додаткові перевірки, щоб встановити можливу причетність чоловіка до скоєння інших злочинів, спрямованих на підрив засад нацбезпеки України.

Як повідомлялося раніше, окупанти на Луганщині розстріляли відомого українського волонтера Олександра Конанова. Чоловік втратив руку та ногу під час нещасного випадку на металовиробництві, а тому тривалий час переміщався на інвалідному візку. Втім, російських "визволителів" це не зупинило.

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