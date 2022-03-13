Россияне расстреляли известного волонтера прямо в инвалидной коляске

Конанов вместе с супругой еще в 2014 году провел в плену террористов-"ополченцев" 98 дней.

В Луганской области в селе Боровском под Северодонецком на восемнадцатый день войны российские оккупанты убили известного украинского волонтера Александра Конанова. Мужчина без руки и ноги помогал нашим военным с 2014 года.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в собственном Telegram-канале.

По его словам, Конанова оккупанты убили в его собственном доме.

"Сегодня зашли в дом нашего волонтера. Это человек с инвалидностью, он занимал очень активную проукраинскую позицию. Его просто расстреляли в инвалидной коляске", — сообщил Сергей Гайдай.

Стоит отметить, что правую руку и левую ногу Александр Конанов потерял в результате несчастного случая на металлопроизводстве, но это не помешало ему с 2014-го года стать волонтером и помогать украинским добровольцам — своим автомобилем мужчина возил им продукты, а иногда и доставлял бойцов на позиции. Во время проведения ООС на Донбассе Конанов вместе с супругой попал в руки "ополченцев" и провел в плену 98 дней. После освобождения он переехал на Житомирщину, где основал собственный бизнес — "Сыры Саныча", потом жил в Черкасской области, а затем вернулся на родную Луганщину.

На трагическую гибель украинского волонтера отреагировал журналист Руслан Горовой, который был лично с ним знаком.

"Сани больше нет. Пережить оккупацию, плен, новое вторжение и быть застреленным в собственном доме прямо в коляске. Твари. Спи, братец. Ты очень крут. Ты настоящий Украинец Донбасса", — написал Горовой.

Руслан Горовой был товарищем Александра Конанова

А депутат от "Европейской Солидарности" Нина Южанина отметила, что Конанову при жизни пришлось испытать много сложностей, но он остался настоящим украинцем.

"Первое вторжение, плен, свобода, волонтерство, маленькая козья ферма, работа день и ночь (и это без одной руки и без одной ноги), предательство близкого друга, возвращение на родной Донбасс, опять жизнь сначала, новое вторжение, смерть на пороге собственного дома. За проукраинскую позицию. Чтобы убить человека на инвалидной коляске — это надо так бояться вышиванку и флаг, который всегда был у Саши", — написала Южанина.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Ирпене Киевской области рашисты расстреляли 51-летнего корреспондента New York Times гражданина США Брента Ренауда.