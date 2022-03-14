Верещук назвала гуманитарные коридоры в Украине на 14 марта

В очередной раз попытаются доставить помощь Мариуполю

Вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала, как в понедельник, 14 марта, будут организованы гуманитарные коридоры для помощи украинцам.

Ее видеообращение опубликовал Офис президента Украины, сообщает "Телеграф".

На сегодня утверждено 10 коридоров:

из сел Богдановка и Новобогдановка, Перемога, Бобрык, -> в Бровары;

Гостомель, Немешаево, Ворзель, Дмитриевка -> Белогородка;

Северодонецк, Попасна, Горное -> Славянск.

Также Украина попытается в очередной раз разблокировать движение гуманитарного конвоя с продуктами и лекарствами из Бердянска через Мангуш в Мариуполь.

Стоит заметить, что уже который день Украина пытается организовать эвакуацию людей из окруженных населенных пунктов и доставить находящимся под обстрелами украинцам лекарства и продукты питания, однако большинство этих попыток россияне срывают циничными обстрелами.

Как сообщал "Телеграф", только накануне при очередной попытке доставить гуманитарный груз в Мариуполь противник провел атаку с воздуха, погибло много людей.