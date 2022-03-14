Верещук назвала гуманитарные коридоры в Украине на 14 марта
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В очередной раз попытаются доставить помощь Мариуполю
Вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала, как в понедельник, 14 марта, будут организованы гуманитарные коридоры для помощи украинцам.
Ее видеообращение опубликовал Офис президента Украины, сообщает "Телеграф".
На сегодня утверждено 10 коридоров:
- из сел Богдановка и Новобогдановка, Перемога, Бобрык, -> в Бровары;
- Гостомель, Немешаево, Ворзель, Дмитриевка -> Белогородка;
- Северодонецк, Попасна, Горное -> Славянск.
Также Украина попытается в очередной раз разблокировать движение гуманитарного конвоя с продуктами и лекарствами из Бердянска через Мангуш в Мариуполь.
Стоит заметить, что уже который день Украина пытается организовать эвакуацию людей из окруженных населенных пунктов и доставить находящимся под обстрелами украинцам лекарства и продукты питания, однако большинство этих попыток россияне срывают циничными обстрелами.
Как сообщал "Телеграф", только накануне при очередной попытке доставить гуманитарный груз в Мариуполь противник провел атаку с воздуха, погибло много людей.
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