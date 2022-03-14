Укр

Верещук назвала гуманитарные коридоры в Украине на 14 марта

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Верещук назвала 10 гумкоридоров, которые должны заработать 14.03.2022 Новость обновлена 14 марта 2022, 09:31
Верещук назвала 10 гумкоридоров, которые должны заработать 14.03.2022

В очередной раз попытаются доставить помощь Мариуполю

Вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала, как в понедельник, 14 марта, будут организованы гуманитарные коридоры для помощи украинцам.

Ее видеообращение опубликовал Офис президента Украины, сообщает "Телеграф".

На сегодня утверждено 10 коридоров:

  • из сел Богдановка и Новобогдановка, Перемога, Бобрык, -> в Бровары;
  • Гостомель, Немешаево, Ворзель, Дмитриевка -> Белогородка;
  • Северодонецк, Попасна, Горное -> Славянск.

Также Украина попытается в очередной раз разблокировать движение гуманитарного конвоя с продуктами и лекарствами из Бердянска через Мангуш в Мариуполь.

Стоит заметить, что уже который день Украина пытается организовать эвакуацию людей из окруженных населенных пунктов и доставить находящимся под обстрелами украинцам лекарства и продукты питания, однако большинство этих попыток россияне срывают циничными обстрелами.

Как сообщал "Телеграф", только накануне при очередной попытке доставить гуманитарный груз в Мариуполь противник провел атаку с воздуха, погибло много людей.

Теги:
#Гуманитарная помощь #Гуманитарный коридор
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