Премьеры Украины, Польши и Литвы сделали общее заявление насчет россии

Чиновники призвали российский и белорусский народ решительнее требовать от правительств прекратить войну против Украины

Премьер-министры "Люблинского треугольника" заявили о том, что решительнее осуждают военное вторжение российской федерации на украинские территории и рассматривают преступную атаку на суверенное, мирное и демократическое государство как грубое нарушение главных принципов международного права.

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Об этом говорится в совместной декларации чиновников, обнародованной на "Уярдовом портале" в понедельник, 14 марта.

Согласно официальному документу, ссылаясь на Резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, принятую 2 марта, к стране-агрессору были предъявлены следующие требования:

− немедленное прекращение всех боевых действий и вывод войск со всей территории Украины, а также возвращение войск и боевой техники, которые были наращены на украинских границах к местам их постоянной дислокации,

− немедленная отмена решения, касаемо независимости "ДНР" и "ЛНР".

Кроме этого, представители "Люблинского треугольника" призвали международное сообщество продолжать наращивать давление на россию жесткими санкциями и призвали всесторонне поддерживать Украину, осуществляющую самооборону в рамках статьи 51 Устава ООН.

Также в декларации отмечается, что все виновные в совершении международных преступлений во время войны будут привлечены к ответственности из-за безрассудных действий российского руководства.

Представителей международных организаций, в частности, МАГАТЭ и ООН, призвали обеспечить безопасность ядерных объектов, которые находятся на территории украинского государства и обеспечить защиту гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения Украины.

В то же время премьер-министры осудили решение Минска о присоединении к агрессии россии против Украины и отметили, что российский и белорусский народ должен решительно выражаться и требовать от их правительств прекратить эту грубую военную агрессию против соседней Украины.

Напоследок чиновники Польши и Литвы сообщили о готовности продолжить оказывать поддержку Украине, ее правительству и ее народу в этой борьбе против российского агрессора и отметили, что убегающие от войны украинские беженцы всегда смогут найти безопасное убежище и получить гуманитарную помощь от этих государств.

Ранее Телеграф сообщал, что в Украину прибыла еще одна партия боевой помощи от Литвы в виде переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, которых называют "убийцами" российской авиации.