В Запорожье уже не пойдут: украинская арта разнесла 200 машин оккупантов под Мелитополем

Оккупанты собирали технику в селе Васильевка в течение нескольких дней.

Украинские военные в завершение 18-го дня противостояния российским оккупантам вдребезги разнесли колонну из 200 единиц военной техники россиян, которую они собирали под Мелитополем.

Радостное известие сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в собственном Telegram-канале.

Он отметил, что украинская артиллерия уничтожила колонну врагов недалеко от Мелитополя — под Васильевкой Запорожской области — туда оккупанты стянули около 200 машин.

"И вражеский штаб с начальством под Мелитополем, над которым мучились два дня, тоже разнесли", — отметил Геращенко.

Информацию об этом подтвердил глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Он отметил, что оккупантов под Мелитополем полностью разбили и взяли в окружение, а также добавил, что это лучший подарок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во временно оккупированном Мелитополе кадыровцы накануне похитили мэра города Ивана Федорова. А 12 марта местный депутат от "Оппозиционного блока" Галина Данильченко объявила себя "и.о городского головы" и призвала местных жителей сотрудничать с захватчиками, после чего поблагодарила главу Чечни рамзана кадырова за "гуманитарную помощь". Несмотря на это, многочисленные горожане продолжили выходить на улицы с флагами Украины и потребовали вернуть законного мэра на его рабочее место.