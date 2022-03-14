На экстренной сессии ПАСЕ Шмыгаль выступил с требованием насчет россии

Шмигаль в очередной раз призвал закрыть небо над Украиной.

Украинские власти призвали ПАСЕ немедленно исключить россию из своего состава из-за ее военной агрессии в отношении Украины.

С таким требованием обратился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на внеочередной сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

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По его словам, в европейском сообществе нет места тем государствам, которые поддерживают агрессию.

"Все мы знаем, что наказание за геноцид и терроризм избежать невозможно. И мы должны быть еще более жесткими в нашем ответе. Мы требуем принять решение о немедленном исключении России из Совета Европы! Тем, кто безусловно поддерживает неспровоцированную и ничем не оправданную агрессию, нет места в единой европейской семье, где человеческая жизнь является самой высокой ценностью", — заявил Шмыгаль в обращение к 46 представителям государств Европы.

Кроме того, Шмыгаль в очередной раз призвал европейских политиков закрыть небо над Украиной и остановить российскую агрессию.

"Необходимо остановить агрессию. Пока не произошло ядерной катастрофы. Пока вся Европа не оказалась в огне. Поэтому требуем: закройте небо над Украиной! Закройте небо ради жизни людей, которые находятся на территории Украины, закройте небо ради европейской и мировой безопасности", — заявил украинский премьер.

Обращение Шмыгаля не осталось без внимания президента ПАСЕ Тини Кокса, который отметил, что Ассамблея и все международное сообщество солидарно с Украиной. Кокс отметил, что процедура исключения государства-члена Совета Европы из рядов организации была запушена впервые за 73 года его существования.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россию выгнали из Кабмина Совета Европы за вторжение в Украину.