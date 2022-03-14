Оккупанты обстреляли торговый центр Lavina Mall в Киеве: появилось видео

Снаряд пробил стену на первом этаже торгового центра.

На девятнадцатый день наступления на Украину российские оккупанты обстреляли торговый центр Lavina Mall, расположенный в Святошинском районе Киева.

Соответствующие видео появились в ряде Telegram-каналов сразу после обстрела.

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Судя по опубликованным очевидцами кадрам, в районе торгового центра поднялся столб дыма. А на видео из середины Lavina Mall видно, что снаряд пробил стену на первом этаже. Охранник не смог идентифицировать, чем стреляли по ТЦ в Киеве.

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Напомним, что оккупанты утром в понедельник, 14 марта, выпустили снаряды по Оболонскому району Киева. Один из снарядов попал в девятиэтажку на улице Богатырской, в результате чего 3 и 4 этажа были частично разрушены. К сожалению, не обошлось без погибших и пострадавших — в доме обнаружены тела 2 погибших, 3 человека госпитализированы, 9 лицам оказана помощь на месте.

Кроме многоэтажки на Оболони целью оккупантов в Киеве утром 14 марта стал авиационный завод "Антонов" — самый известный украинский авиастроительный концерн.