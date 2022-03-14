В Киеве снаряд попал в многоэтажку на Оболони: фото и видео последствий
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В девятиэтажный жилой дом попал артиллерийский снаряд оккупанта.
В понедельник, 14 марта, в Оболонском районе Киева артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В 05:09 снаряд попал в девятиэтажный жилой дом по адресу Богатырская, 20. Произошло частичное разрушение с первого по третий этаж. Загорелись квартиры на третьем и четвертом этажах.
Спасатели немедленно приступили к эвакуации жителей и тушению пожара. От ГСЧС привлечены 33 человека и 8 единиц техники.
В 07:04 пожар локализован на площади 500 м кв. Спасены 4 человека, но поиски продолжаются. Информация о пострадавших уточняется.
Отметим, что утром 14 марта в результате авиаудара в Ровенской области повреждена местная телевизионная башня.
13 марта в результате ракетного обстрела Яворовского полигона во Львовской области, погибли 35 человек. Разрушена местная инфраструктура, более 100 человек получили ранения.
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