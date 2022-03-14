В Киеве снаряд попал в многоэтажку на Оболони: фото и видео последствий

В девятиэтажный жилой дом попал артиллерийский снаряд оккупанта.

В понедельник, 14 марта, в Оболонском районе Киева артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В 05:09 снаряд попал в девятиэтажный жилой дом по адресу Богатырская, 20. Произошло частичное разрушение с первого по третий этаж. Загорелись квартиры на третьем и четвертом этажах.

Инцидент произошел на улице Богатырская, 20

Спасатели немедленно приступили к эвакуации жителей и тушению пожара. От ГСЧС привлечены 33 человека и 8 единиц техники.

В 07:04 пожар локализован на площади 500 м кв. Спасены 4 человека, но поиски продолжаются. Информация о пострадавших уточняется.

В результате частично разрушены квартиры с 1 по 3 этажи

Артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный дом Киева

Есть пострадавшие

Снаряд попал в дом на Оболони 14 марта 2022

Отметим, что утром 14 марта в результате авиаудара в Ровенской области повреждена местная телевизионная башня.

13 марта в результате ракетного обстрела Яворовского полигона во Львовской области, погибли 35 человек. Разрушена местная инфраструктура, более 100 человек получили ранения.