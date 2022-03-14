Оккупанты нанесли авиаудар по Ровенщине: что известно

Повреждена местная телевизионная башня.

В понедельник, 14 марта, на 19-й день полномасштабного вторжения россии в Украину оккупанты атаковали Ровенскую область.

В результате вражеского авиаудара была повреждена телевизионная башня.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в Facebook.

"В результате авиаудара повреждена телевизионная башня в Ровенской области. На месте работают соответствующие службы. Детали выясняются", — сказано в сообщении.

Напомним, что 13 марта в результате ракетного обстрела Яворовского полигона, являющийся Международным центром миротворчества и безопасности во Львовской области, погибли 35 человек. Разрушена местная инфраструктура, более 100 человек получили ранения. Позже стало известно, откуда именно оккупанты выпускали ракеты.

В США отметили, что оккупанты атаковали полигон во Львовской области из-за разочарований кровавого диктатора владимира путина ходом войны в нашей стране.