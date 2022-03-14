Украина призвала бойкотировать компании, не ушедшие из рф: кто вошел в черный список
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В МИДе считают аморальной работу на российском рынке западных компаний
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал потребителей бойкотировать крупные международные компании, которые до сих пор не ушли с российского рынка.
Об этом Кулеба заявил на онлайн-брифинге в Киеве 14 марта, сообщает "Телеграф".
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"Международный бизнес должен уходить из россии как по моральным, так и по прагматическим соображениям", — пояснил министр.
По словам Кулебы, по состоянию на сегодняшний день 209 западных компаний полностью вышли из российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами. 378 – ограничили работу частично.
"Черный список" компаний, которые продолжают оставаться в рф:
- торговые сети Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar
- автотовары Pirelli и Bridgestone Tires
- отели Accor и Intercontinental
- в сфере машиностроения — OTIS Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic
- косметика и сопутствующие товары — Oriflame, Kimberly-Clark, Koti, Ecco, Salvatore Ferragamo, Philip Morris
- рестораны Papa John's и Kellogg
- медицина – Bayer
- банки Raiffeisen, OTP Bank, City Group, Société Generale, UniCredit, Intensa Sanpaolo
Ранее "Телеграф" сообщал, что в связи с развязанной российскими властями войной против Украины пострадает каждый без исключения житель рф. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах даже те, кто предпочитает оставаться "вне политики", уже заметили нехорошее — закрываются магазины, цены в торговых сетях меняются практически каждый день, а самих товаров становится все меньше.
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