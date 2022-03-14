Украина призвала бойкотировать компании, не ушедшие из рф: кто вошел в черный список

В МИДе считают аморальной работу на российском рынке западных компаний

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал потребителей бойкотировать крупные международные компании, которые до сих пор не ушли с российского рынка.

Об этом Кулеба заявил на онлайн-брифинге в Киеве 14 марта, сообщает "Телеграф".

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

"Международный бизнес должен уходить из россии как по моральным, так и по прагматическим соображениям", — пояснил министр.

Читайте также: Категория Новости России Россияне остались без Instagram: детали Приложение начали блокировать в Москве и Петербурге

По словам Кулебы, по состоянию на сегодняшний день 209 западных компаний полностью вышли из российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами. 378 – ограничили работу частично.

"Черный список" компаний, которые продолжают оставаться в рф:

торговые сети Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar

автотовары Pirelli и Bridgestone Tires

и отели Accor и Intercontinental

и в сфере машиностроения — OTIS Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic

косметика и сопутствующие товары — Oriflame, Kimberly-Clark, Koti, Ecco, Salvatore Ferragamo, Philip Morris

рестораны Papa John's и Kellogg

и медицина – Bayer

банки Raiffeisen, OTP Bank, City Group, Société Generale, UniCredit, Intensa Sanpaolo

Ранее "Телеграф" сообщал, что в связи с развязанной российскими властями войной против Украины пострадает каждый без исключения житель рф. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах даже те, кто предпочитает оставаться "вне политики", уже заметили нехорошее — закрываются магазины, цены в торговых сетях меняются практически каждый день, а самих товаров становится все меньше.