Укр

Украина призвала бойкотировать компании, не ушедшие из рф: кто вошел в черный список

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Дмитрий Кулеба Новость обновлена 14 марта 2022, 18:36
Дмитрий Кулеба

В МИДе считают аморальной работу на российском рынке западных компаний

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал потребителей бойкотировать крупные международные компании, которые до сих пор не ушли с российского рынка.

Об этом Кулеба заявил на онлайн-брифинге в Киеве 14 марта, сообщает "Телеграф".

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"Международный бизнес должен уходить из россии как по моральным, так и по прагматическим соображениям", — пояснил министр.

По словам Кулебы, по состоянию на сегодняшний день 209 западных компаний полностью вышли из российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами. 378 – ограничили работу частично.

"Черный список" компаний, которые продолжают оставаться в рф:

  • торговые сети Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar
  • автотовары Pirelli и Bridgestone Tires
  • отели Accor и Intercontinental
  • в сфере машиностроения — OTIS Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic
  • косметика и сопутствующие товары — Oriflame, Kimberly-Clark, Koti, Ecco, Salvatore Ferragamo, Philip Morris
  • рестораны Papa John's и Kellogg
  • медицина – Bayer
  • банки Raiffeisen, OTP Bank, City Group, Société Generale, UniCredit, Intensa Sanpaolo

Ранее "Телеграф" сообщал, что в связи с развязанной российскими властями войной против Украины пострадает каждый без исключения житель рф. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах даже те, кто предпочитает оставаться "вне политики", уже заметили нехорошее — закрываются магазины, цены в торговых сетях меняются практически каждый день, а самих товаров становится все меньше.

Теги:
#Бизнес #Россия #МИД #Дмитрий Кулеба
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