Израиль наконец решился на санкции против россии: подробности

Страна осудила вторжение российских войск в Украину

Израиль, который начнет впускать бегущих от войны украинцев, присоединяется к Западу и так же вводит санкции против россии.

Об этом написал министр инностранніх дел Израиля Яир Лапид на своей странице в Twitter.

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"Израиль не станет путем обхода санкции, наложенных на Россию Соединенными Штатами и другими западными странами. МИД Израиля согласовывает вопросы вместе с партнерами, включая Банк Израиля, Министерства финансов, Министерство экономики и промышленности, Управлением аэропортов, Министерством энергетики и другие", — пишет Лапид.

Напомним, что ранее премьер Израиля летал в Москву, а затем разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Детали разговора не сообщались, но украинская сторона рассматривала Израиль как одного из возможных посредников для достижения мира.