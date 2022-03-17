Полета на Марс не будет: Европа послала Роскосмос по курсу военного корабля

Рогозин заявил, что рф сможет провести марсианскую миссию самостоятельно

Правительственный совет Европейского космического агентства (ESA, "ЕКА") отказался от сотрудничества с госкорпорацией "Роскосмос" по миссии ExoMars по исследованиям на поверхности Марса из-за военных действий рф в Украине.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте агентства в четверг, 17 марта.

"Как межправительственная организация, уполномоченная разрабатывать и осуществлять космические программы в полном соответствии с европейскими ценностями, мы глубоко сожалеем о человеческих жертвах и трагических последствиях агрессии против Украины. Признавая влияние на научные исследования космоса, ЕКА полностью поддерживает санкции, введенные в отношении России ее государствами-членами", — объяснили свою позицию в агентстве.

В свою очередь, обиженный глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что рф сама отправит миссию на Марс, но это займет у россиян по меньшей мере несколько лет.

ExoMars — совместная программа ЕКА и "Роскосмоса" по исследованию Марса. Ее основной целью был поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на этой планете. Запуск миссии планировался на 2022 год.

Ранее "Телеграф" сообщал, что американский космонавт Скотт Келли не выдержал нападок главы "Роскосмоса" на санкции США в отношении рф из-за вторжения в Украину. Келли на чисто русском языке объяснил Рогозину, чего на самом деле стоит вся его российская космическая программа без дополнительных инвестиций извне.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на американском телевидении появилась пародия на президента россии путина. Актер Энди Серкис, который сыграл роль Голлума в трилогии "Властелин колец", спародировал диктатора, обложенного санкциями со всех сторон.