Польоту на Марс не буде: Європа відправила Роскосмос за курсом військового корабля

Рогозін заявив, що рф зможе провести марсіанську місію самостійно

Урядова рада Європейського космічного агентства (ESA, "ЕКА") відмовилася від співпраці з держкорпорацією "Роскосмос" за місією ExoMars з досліджень на поверхні Марса через військові дії росії в Україні.

Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті агентства у четвер, 17 березня.

"Як міжурядова організація, уповноважена розробляти та здійснювати космічні програми у повній відповідності до європейських цінностей, ми глибоко шкодуємо про людські жертви та трагічні наслідки агресії проти України. Визнаючи вплив на наукові дослідження космосу, ЄКА повністю підтримує санкції, введені щодо Росії її державами-членами ", — пояснили свою позицію в агенції.

У свою чергу, ображений глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що рф сама відправить місію на Марс, але це займе у росіян щонайменше кілька років.

ExoMars — спільна програма ЄКА та "Роскосмосу" з дослідження Марса. Її основною метою був пошук доказів існування у минулому та сучасному житті на цій планеті. Запуск місії планувався на 2022 рік.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що американський космонавт Скотт Келлі не витримав нападок глави "Роскосмосу" на санкції США щодо росії через вторгнення в Україну. Келлі суто російською мовою пояснив Рогозіну, чого насправді вартує вся його російська космічна програма без додаткових інвестицій ззовні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на американському телебаченні з’явилася пародія на президента росії путіна. Актор Енді Серкіс, який зіграв роль Голлума у трилогії "Володар кілець", спародіював диктатора, обкладеного санкціями з усіх боків.