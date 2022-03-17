Подписание мирного договора с россией не завершит войну - Подоляк

Россиянам не отвертеться от тех преступлений, которые они совершают по отношению к мирным жителям Украины

Пока украинская армия добивается успехов в войне с россией, простых украинцев не покидает вопрос, когда же наконец это война закончится. Сомневается в полном прекращении агрессии рф даже после подписания мирного договора советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Об этом он заявил в интервью польскому изданию Wiadomości.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Подписание мирного договора может только завершить острую фазу конфликта и позволить нам перейти к оплакиванию всех погибших и восстановлению страны. Но я сомневаюсь, что война для украинцев на этом закончится. Не после всего, что мы пережили. Понятно также, что у россии нет никаких шансов доказать где угодно, что кроме нее еще кто-то виноват в этой масштабной катастрофе", — заявил Подоляк.

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Добавим, что Украина может выйти на мирное соглашение с россией в худшем случае к началу мая. Об этом ранее заявил советника главы Офиса президента Алексей Арестович.

А тем временем, пока россияне продолжают бомбить украинские города, многие жители нашей страны начинают ощущать эмоциональное выгорание. Жительница Мариуполя, в котором российские войска устраивают настоящий геноцид мирного населения, рассказала об ужасах, которые там приходится переживать местным жителям.