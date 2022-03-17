Укр

Кровь, трупы и маленькие дети: как выживает больница в осажденном Мариуполе (видео 18+)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Тела людей в импровизированном морге Новость обновлена 17 марта 2022, 09:17
Тела людей в импровизированном морге

В больнице не знают, что делать с телами умерших, но продолжают спасать живых

Осажденный Мариуполь, который постоянно поливают огнем войска россиян, вынужден выживать на грани гуманитарной катастрофы.

Associated Press показали видео из одной из больниц города, куда свозят раненых.

Помощь пациентам вынуждены оказывать прямо в коридорах. Их завозят в здание под непрекращающийся звук канонады. Многие больницы города разбомбили — и медучреждение, которое удалось снять журналистам, оказывает помощь не только как экстренная помощь, но и как родильное и морг.

Городской морг переполнен, как хоронить жителей — пока неизвестно и тела лежат просто в подвале больницы на полу.

Доктор Валерий Дренгар, подсвечивая фонариком телефона рассказывает: "Никто не забирает, МЧС нет, никого нет. Родственники не забирают. Я не знаю куда мы их девать будем, хоронить. В общую могилу?"

Осторожно! Видео 18+

Выше — отделение с новорожденными и детьми. Некоторые из них уже пережили обстрел и эвакуацию из другой части учреждения. Малышей прикрыли, чтобы не допустить попадания стекол, а жизнь некоторых зависит от стабильной работы оборудования.

"Телеграф" ранее публиковал фотодоказательства того, что оккупанты знали, что в драматическом театре Мариуполя находятся дети, когда сбросили на них бомбу.

Теги:
#Больница #Погибшие #Мариуполь #Тела
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