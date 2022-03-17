"Город страха, смерти и ужаса": местная жительница рассказала о жутких реалиях Мариуполя

В Мариуполе нет воды, газа и "скорых", которые помогали бы раненым

Жительница Мариуполя, в котором российские войска устраивают настоящий геноцид мирного населения, на свой страх и риск смогла эвакуироваться из города и рассказала об ужасах, которые там приходится переживать местным жителям.

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Девушка, которой вместе с ребенком пришлось ночевать в поле в сильный мороз, из-за комендантского часа, призвала помочь жителям Мариуполя, переживающим настоящий террор.

Как рассказала мариупольчанка, в городе нет связи, воды, газа и скорых. По ее словам, люди с оторванными конечностями истекают кровью во дворах и им некому помочь.

"Погибших просто прикапывают на месте, а родные потом не могут их найти. Чаще всего это происходит во время поисков воды, очередях на криничках или во время готовки супа на костре", — рассказывает она.

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По словам девушки, ее семье приходилось топить снег для того, чтобы сварить макароны на костре. Также она рассказала, что местное население некому лечить и спасать даже при самых страшных травмах.

"Моя семья была в убежище гимназии номер два, три дня назад туда прилетел снаряд, выбило часть окон, женщину в бедро ранило осколком, она всю ночь лежала на первом этаже гимназии и молила дать ей яд, чтобы не испытывать боли, в больницу везти некому. Каждый день и каждую ночь обстрелы, свисты, дрожащие стены и ужас "куда прилетит", — делится пережитыми ужасами женщина.

Также она рассказала, что ее мама вместе с тремя маленькими братьями осталась в Мариуполе и попросила помочь их вывезти, поскольку выбраться они не могут.

В городе почти нет убежищ, их не хватает, нет бункеров с вентиляцией, в лучшем случае это цокольные этажи, говорит мариупольчанка.

"Ни продуктов, ни лекарств, если не будет снега с такими городскими боями люди не смогут выйти за водой, воды уже у людей не осталось. Аптеки, продуктовые магазины- все разграблено, либо сожженно, умерших не вывозят, полиция рекомендует родственникам тех, кто умер естественной смертью, открывать окна и ложить трупы на балкон, а потом везти в молитвенный дом", — рассказывает девушка.

Она попросила не забывать о жителях Мариуполя, которые переживают эти ужасы ежедневно, и открыть гуманитарные коридоры для эвакуации женщин, стариков и детей.

"Телеграф" ранее публиковал фотодоказательства того, что оккупанты сбросили бомбу на драматический театр Мариуполя, хотя знали, что там находятся дети.