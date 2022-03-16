Укр

Все меняется: Подоляк назвал три важных момента в войне с россией

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Михаил Подоляк Новость обновлена 16 марта 2022, 10:28
Михаил Подоляк

Руководству рф не удается найти союзников в этой войне

Украинская армия добилась определенных успехов в войне с россией. Так, на ряде направлений ВСУ перешли в контрнаступление.

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Об этом сообщил председатель Офиса президента Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, по состоянию на сейчас происходит следующее:

  1. Контрнаступление ВСУ на ряде оперативных направлений. Это кардинально изменяет диспозиции сторон.
  2. Начинается бегство российских журналистов с телеканалов.
  3. Руководство рф пытается найти союзников, солдаты которых готовы умирать в полях.

Ранее Михаил Подоляк сообщал, что украинская армия бьет россиян по всем направлениям. "20-й день героизма страны. Настоящая свобода всегда стоит дорого. Другое без изменений. рф продолжает воевать только с мирными городами, уничтожая их ночью ракетами", — рассказал он. В то же время украинские военные героически сдерживают их атаки.

Теги:
#Россия #Война #Подоляк
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