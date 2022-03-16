Все меняется: Подоляк назвал три важных момента в войне с россией
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Руководству рф не удается найти союзников в этой войне
Украинская армия добилась определенных успехов в войне с россией. Так, на ряде направлений ВСУ перешли в контрнаступление.
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Об этом сообщил председатель Офиса президента Михаил Подоляк.
По словам Подоляка, по состоянию на сейчас происходит следующее:
- Контрнаступление ВСУ на ряде оперативных направлений. Это кардинально изменяет диспозиции сторон.
- Начинается бегство российских журналистов с телеканалов.
- Руководство рф пытается найти союзников, солдаты которых готовы умирать в полях.
Ранее Михаил Подоляк сообщал, что украинская армия бьет россиян по всем направлениям. "20-й день героизма страны. Настоящая свобода всегда стоит дорого. Другое без изменений. рф продолжает воевать только с мирными городами, уничтожая их ночью ракетами", — рассказал он. В то же время украинские военные героически сдерживают их атаки.