Руководству рф не удается найти союзников в этой войне

Украинская армия добилась определенных успехов в войне с россией. Так, на ряде направлений ВСУ перешли в контрнаступление.

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Об этом сообщил председатель Офиса президента Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, по состоянию на сейчас происходит следующее:

Контрнаступление ВСУ на ряде оперативных направлений. Это кардинально изменяет диспозиции сторон. Начинается бегство российских журналистов с телеканалов. Руководство рф пытается найти союзников, солдаты которых готовы умирать в полях.

Ранее Михаил Подоляк сообщал, что украинская армия бьет россиян по всем направлениям. "20-й день героизма страны. Настоящая свобода всегда стоит дорого. Другое без изменений. рф продолжает воевать только с мирными городами, уничтожая их ночью ракетами", — рассказал он. В то же время украинские военные героически сдерживают их атаки.